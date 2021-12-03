Глава региона Александр Усс допустил введение QR-кодов в красноярском транспорте

Глава Красноярского края Александр Усс допустил введение QR-кодов в общественном транспорте краевой столицы. Об этом он заявил во время программы «Интервью. Усс на связи» на телеканале «Енисей».

«Мы пока на это не пошли, дав возможность красноярцам пройти необходимые медицинские процедуры, чтобы не сталкиваться с дополнительными проблемами на транспорте. Транспорт — это необходимая вещь. Не исключаю, что к такой практике нам придётся перейти тоже», — сказал губернатор.

Александр Усс отметил, что использование QR-кода становится обычной практикой в местах крупного скопления людей. Тем не менее пока коронавирус позволяет нам жить при тех ограничениях, которые уже есть.

«Речь идёт о культурных, спортивных мероприятиях и о торгово-развлекательных центрах. Их у нас на самом деле даже в городе не так много. Мы об этом говорили, если речь идёт об интересах большинства людей, которые хотят быть здоровыми и не хотят подвергаться риску заражения, то мы должны учитывать их интересы и использовать тот минимум ограничений, пока ещё минимум, который есть».

Напомним, что с 30 ноября красноярские кафе и рестораны могут работать без ограничений по времени, но для их посещения по-прежнему нужны QR-коды.

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