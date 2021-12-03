3 декабря
Красноярск
погода +1 °C
74.06
 
€ 83.81
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Глава региона Александр Усс допустил введение QR-кодов в красноярском транспорте

Главная Общество
Красноярск
11:15 3 Декабря 2021
красноярск, транспорт, вакцинация
версия для печати Ico_print

Глава Красноярского края Александр Усс допустил введение QR-кодов в общественном транспорте краевой столицы. Об этом он заявил во время программы «Интервью. Усс на связи» на телеканале «Енисей».

«Мы пока на это не пошли, дав возможность красноярцам пройти необходимые медицинские процедуры, чтобы не сталкиваться с дополнительными проблемами на транспорте. Транспорт — это необходимая вещь. Не исключаю, что к такой практике нам придётся перейти тоже», — сказал губернатор.

Александр Усс отметил, что использование QR-кода становится обычной практикой в местах крупного скопления людей. Тем не менее пока коронавирус позволяет нам жить при тех ограничениях, которые уже есть.

«Речь идёт о культурных, спортивных мероприятиях и о торгово-развлекательных центрах. Их у нас на самом деле даже в городе не так много. Мы об этом говорили, если речь идёт об интересах большинства людей, которые хотят быть здоровыми и не хотят подвергаться риску заражения, то мы должны учитывать их интересы и использовать тот минимум ограничений, пока ещё минимум, который есть».

Напомним, что с 30 ноября красноярские кафе и рестораны могут работать без ограничений по времени, но для их посещения по-прежнему нужны QR-коды.

Фото: © gornovosti.ru

Общество / НОВОСТИ

В Рыбинском районе открыли новую модельную библиотеку

3 Декабря 2021 г.
Обновили пространство, книги и оборудование
Новости Красноярска: В ноябре жители Красноярского края чаще всего жаловались на качество дорог, ЖКХ и общественный транспорт

В ноябре жители Красноярского края чаще всего жаловались на качество дорог, ЖКХ и общественный транспорт

3 Декабря 2021 г.
Сообщения о плохом отоплении поступали из Ачинска, Лесосибирска и Назарово
Новости Красноярска: Первоманской школе Красноярского края закончили ремонт школьного спортивного зала

Первоманской школе Красноярского края закончили ремонт школьного спортивного зала

3 Декабря 2021 г.
за последние шесть лет в крае отремонтировали 105 спортивных залов
Новости Красноярска: «Отыскать за полтора часа»: пропавшего в Курагино 14-летнего подростка нашли на берегу реки Туба

«Отыскать за полтора часа»: пропавшего в Курагино 14-летнего подростка нашли на берегу реки Туба

3 Декабря 2021 г.
Школьник поссорился с матерью
Новости Красноярска: Детские поликлиники Красноярска будут работать без выходных

Детские поликлиники Красноярска будут работать без выходных

3 Декабря 2021 г.
Поликлиники должны обеспечить работу колл-центров
Новости Красноярска: У агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края новый руководитель

У агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края новый руководитель

3 Декабря 2021 г.
Глава региона уже подписал соответствующее распоряжение
Новости компаний
02/12
Что значит — обновить котел на ТЭЦ? Считаем в тоннах, людях и годах
02/12
Cбер принял участие в праздновании юбилея экономического факультета СФУ
02/12
Рефинансирование от банка «Тинькофф» — замена дорогого кредита дешёвым
25/11
В Красноярске началась большая реконструкция левобережных очистных сооружений
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске прокуратура внесла представление главному врачу поликлиники после гибели мальчика в школе

В Красноярске прокуратура внесла представление главному врачу поликлиники после гибели мальчика в школе

1 Декабря 2021 г.
В момент случившегося медика не было в школе
Новости Красноярска: Автомобиль с детьми попал под колеса снегоуборочного поезда на Алтае

Автомобиль с детьми попал под колеса снегоуборочного поезда на Алтае

29 Ноября 2021 г.
Трое школьников погибли
Новости Красноярска: В Красноярске на улице Маерчака заработал многоуровневый паркинг

В Красноярске на улице Маерчака заработал многоуровневый паркинг

1 Декабря 2021 г.
Стоянка рассчитана на 807 машино-мест
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru