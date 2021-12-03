Капитальные работы: власти в следующем году активизируют ремонт соцучреждений, жилых домов и инженерных сооружений в Красноярске

Всего на данный момент в Красноярске 22 детских сада, 30 средних школ и 5 учреждений для дополнительного образования находятся в аварийном или ограниченно-работоспособном состоянии.

Угрозу безопасности людей создаёт износ инженерных сетей и строительных конструкций, поэтому 10 школ, 12 детсадов и 1 учреждение дополнительного образования пришлось закрыть.

За последние четыре года в Красноярске возвели пять больших школ. Ещё одну — крупнейшую за Уралом — сдадут к 1 сентября 2022-го на Бугаче. Кроме того, в следующем году начнётся строительство школы в микрорайоне Солнечный на 1 100 мест и Метростроителе на 1 280 мест. На строительство ещё двух таких образовательных учреждений (на улице Омской, микрорайоне “Аэропорт”) будет проводиться работа по привлечению средств из вышестоящих бюджетов. Проектирование этих объектов проводится в этом году.

Реконструкцию существующих зданий администрация города тоже не намерена бросать. В этом году стартовал комплексный ремонт школы № 36 в Николаевке, завершатся работы в 2022 году. Денежные средства выделил краевой бюджет. Также на реконструкцию средней школы № 47 (в районе КрасТЭЦ), которая сейчас не работает, городские власти намерены получить финансирование из регионального бюджета.

В администрации города Красноярска нашли и альтернативные варианты. В августе на ул. Калинина сдали модульную школу на 300 мест. Отметим, что такие здания возводятся гораздо быстрее и дешевле стандартных. В конце года туда переведут учеников младших классов из школы № 86, здание которой признано аварийным.

Таким же образом поступят и с аварийной школой № 50 на ул. Глинки. В этом году будет подготовлена проектно-сметная документация (ПСД) на снос. В следующем году можно будет приступить к возведению модулей для учебных классов, столовой с пищеблоком, медицинского кабинета и спортивного зала.

Также мэрия направила заявку на федеральные средства на проведение капитального ремонта трёх общеобразовательных учреждений (№№ 5, 27, 108).

Кроме этого, в 2022 году из муниципального бюджета будут выделены средства на разработку ПСД на ремонт школ № 45, 53, 82, 86, лицея № 2 и комплекса “Покровский”. Проекты будут реализованы за счёт федеральных и краевых программ.

Отметим, после приостановки работы ряда школ, десятки семей вынуждены возить своих детей в другие общеобразовательные учреждения. Администрация Красноярска приняла решение с этого года выплачивать родителям таких ребятишек компенсацию расходов на проезд учащихся.

Для обеспечения безопасной доставки первоклассников закрытых школ в 2022 году будут приобретены четыре автобуса.

Также в текущем году за счёт средств краевого бюджета будут приобретены и переданы Красноярску шесть автобусов для подвоза детей к школам.

Школьное питание в 2021/2022 учебном году

В Красноярске, как и по всей России организовано бесплатное питание для учащихся начальной школы (1-4 классы), а также детей из семей с доходами ниже прожиточного минимума, которое организовано при поддержке краевого бюджета. В следующем году горячими завтраками обеспечат около 4 000 школьников, а горячими обедами — порядка 1 000. Расходы на бесплатное горячее питание детей с ограниченными возможностями идут отдельной статьёй.

За счёт бюджета Красноярска обеспечат питанием учеников младших классов из семей с доходом ниже прожиточного минимума, посещающих группы продлённого дня. Это ещё 3 141 человек.

Городские власти провели работы и по увеличению коэффициента, учитывающего расходы, связанные с организацией бесплатного горячего питания школьников, до 1,35 (почти на 20 % больше действовавшего ранее). Средства предусмотрены на оплату труда работников пищеблоков, на приобретение расходных материалов, спецодежды и спецобуви, столово-кухонной посуды.

Из муниципального бюджета выделяются средства на модернизацию устаревшей материально-технической базы столовых. В этом году во все школы приобретены посудомоечные машины, котлы, пароконвектоматы, холодильники, стеллажи.

В 2022 году планируется закупить технологическое оборудование для 52 школ и разработать ПСД на ремонт пищеблоков трёх школ (№ 6 на ул. Матросова, № 84 на ул. Курчатова и № 144 в микрорайоне Солнечном).

Более 120 миллионов рублей направят на ремонт подпорных стен и проведение проектно-изыскательских работ

С этого года из бюджета города выделяются деньги на восстановление строительных конструкций многоквартирных домов, построенных 50–70 лет назад и имеющих высокий уровень износа.

Актуальная проблема — поддержание в нормативном состоянии подпорных стен. Для решения проблемы нужно постоянно вести мониторинг, своевременно устранять дефекты и производить ремонт сооружений. За последние два года в городе отремонтировали 28 подпорных стен, на 14 объектах провели восстановительные и противоаварийные мероприятия.

В следующем году в планах реконструировать шесть подпорных стен (ул. Борисевича, 2 и 8; ул. Мичурина, 18, пр. 60 лет Образования СССР, 31, ул. Взлётная, 1, ул. Урицкого, 26). На 12 объектах выполнят проектно-изыскательские работы. На 2022–2024 годы из городского бюджета на эти цели выделят свыше 120 миллионов рублей.