В следующем году в Центральном районе отремонтируют три двора

В Центральном районе определены дворовые территории, которые благоустроят в следующем году. Все они расположены в историческом центре города.

Во дворе по пр. Мира, 65 заменят брусчатку и установят малые архитектурные формы. Здесь появится игровое оборудование для ребятишек, а также пространство для тихого отдыха. Похожие работы выполнят и на ул. Карла Маркса, 135, но здесь помимо брусчатки обновят и асфальт, а на детской площадке уложат травмобезопасное резиновое покрытие. Также проектом предусмотрены скамейки, урны и спортивные снаряды.

На ул. Марковского, 80 в следующем году обновят только асфальт, такое решение приняли сами жители. Дело в том, что территорию этого двора нужно выровнять, для этого сюда придётся завозить большой объём строительных материалов. Кроме того, под двором находится подземная парковка, и на её крыше нельзя выполнять большинство видов благоустройства.

«Подрядчик по ремонту дворов в Центральном районе уже определён, к работам должны приступить в мае следующего года, как только установится тёплая погода. Мы будем контролировать выполнение работ на всех объектах и в случае необходимости помогать жителям выстраивать диалог с подрядчиком. Главная задача – по итогам летнего сезона получить обновлённые дворы с качественным благоустройством», – сказал руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский.

По материалам пресс-службы Администрации г. Красноярска