Бизнесмен при экспорте семян рапса, произведённых в Красноярском крае и Хакасии, недоплатил 14 млн рублей таможенных пошлин

Сотрудники Сибирской оперативной и Сибирской электронной таможен с УФСБ России по Красноярскому краю выявили серию фактов уклонения от уплаты таможенных платежей при вывозе в Китай через бурятскую таможню семян рапса, произведённых в Красноярском крае и Хакасии. С февраля по март было экспортировано 1,2 тыс тонн, 450 тонн семян рапса таможенники успели задержать.

При декларировании омская фирма-экспортёр представляла в таможню поддельные договоры купли-продажи товара на внутреннем рынке, указывала в документах недостоверные характеристики продукции, то есть пригодные для пищевого использования семена выдавали за предназначенные для промышленной переработки. Ставка вывозной таможенной пошлины на них значительно ниже.

38-летний иностранный гражданин, проживающий в Омске, много лет занимавшийся бизнесом в Сибири, формально не имеет отношения к экспортным операциям, поскольку действовал через подставных лиц.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере). Гражданин написал явку с повинной, готов возместить ущерб 14 млн рублей и понести наказание.