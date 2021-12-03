Полиция Красноярского края нашла в гараже у жителя Ачинска 3200 литров нелегального алкоголя

В Красноярском крае полиция изъяла из оборота крупную партию нелегального алкоголя, сообщает пресс-служба МВД.

Напиток хранился в гараже у жителя Ачинска и был готов к продаже: мужчина разлил жидкость в пластиковые ёмкости объемом 1000, 10 и 5 литров. Всего было обнаружено около 3,2 тысяч литров этилового спирта и спиртосодержащей жидкости. По примерным оценкам за продажу ачинец мог получить сумму порядка 1,5 млн рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 171.3 УК РФ. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.