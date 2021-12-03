Проект красноярского музея «Мемориал Победы» одержал победу во Всероссийском конкурсе

В Общественной палате Российской Федерации подведены итоги Всероссийского конкурса образовательных, туристических и культурных проектов городов трудовой доблести». Одним из победителей стал музей «Мемориал Победы» с электронной версией календаря «Красноярск. Во имя Победы. 1941-1945», рассказали в администрации города Красноярска. Этот проект стал лучшим в номинации «Технологии будущего». На сайте «Мемориала Победы» был создан специальный раздел «Календарь», каждая страница которого – день календаря с отметкой эвакуации предприятий, разворачивания госпиталей, открытия кинотеатров, проведения лекций и конференций с 1941 по 1945 год. Всего более 1 200 событий из повседневной жизни жителей Красноярска военного времени. Ознакомиться с календарем можно по ссылке.

«Электронный онлайн-календарь «Красноярск. Во имя Победы. 1941-1945» — это продолжение масштабной работы по созданию календаря событий города Красноярска военных лет, изданного в ноябре 2019 года.