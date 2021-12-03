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Один из богатейших людей региона Виктор Коротченко умер в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
10:00 3 Декабря 2021
красноярск, некролог, смерть
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В Красноярске умер миллионер из Ачинска Виктор Коротченко. Он входил в список богатейших людей региона. Ему был 61 год.

Телеграм-канал «Ачинский набат» сообщает, что Короченко владел сетью заправок по региону, а также руководил фирмами, занимающимися строительством автодорог и продажей топлива и автозапчастей.

Кроме этого, он известен своей меценатской деятельностью. Он регулярно финансировал школу тайского бокса в Ачинске. 

 

Как сообщает NGS24.RU, информацию о смерти подтвердили источники, близкие бизнесмену, в том числе представители власти. Прощание состоится 4 декабря.

Фото: © NGS24.ru / личная страница  Виктор Коротченко в «Одноклассниках»

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