Один из богатейших людей региона Виктор Коротченко умер в Красноярске

В Красноярске умер миллионер из Ачинска Виктор Коротченко. Он входил в список богатейших людей региона. Ему был 61 год.

Телеграм-канал «Ачинский набат» сообщает, что Короченко владел сетью заправок по региону, а также руководил фирмами, занимающимися строительством автодорог и продажей топлива и автозапчастей.

Кроме этого, он известен своей меценатской деятельностью. Он регулярно финансировал школу тайского бокса в Ачинске.

Как сообщает NGS24.RU, информацию о смерти подтвердили источники, близкие бизнесмену, в том числе представители власти. Прощание состоится 4 декабря.

Фото: © NGS24.ru / личная страница Виктор Коротченко в «Одноклассниках»