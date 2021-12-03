Прокуратура организовала проверку после гибели мужчины на строительной площадке ООО «Красстройсервис»

30 ноября в районе 14:00 с пятого этажа строящегося дома ЖК «Новые Черемушки» упал мужчина 1990 года рождения. Его госпитализировали в КГБУЗ «Краевая клиническая больница», но от полученных травм мужчина всё же скончался.

Прокуратурой Красноярского края организована проверка в связи с падением с высоты человека на строительной площадке ООО «Красстройсервис» по пр. Машиностроителей. Будет дана оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение законодательства об охране труда, обеспечение техники безопасности при производстве работ.