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Прокуратура организовала проверку после гибели мужчины на строительной площадке ООО «Красстройсервис»

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Красноярск
09:51 3 Декабря 2021
общество, происшествия, красноярск, смерть, строительство, рабочий, прокуратура
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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30 ноября в районе 14:00 с пятого этажа строящегося дома ЖК «Новые Черемушки» упал мужчина 1990 года рождения. Его госпитализировали в КГБУЗ «Краевая клиническая больница», но от полученных травм мужчина всё же скончался.

Прокуратурой Красноярского края организована проверка в связи с падением с высоты человека на строительной площадке ООО «Красстройсервис» по пр. Машиностроителей. Будет дана оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение законодательства об охране труда, обеспечение техники безопасности при производстве работ. 

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