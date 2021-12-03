В Красноярске задержали водителя, который сбил подростка и скрылся

1 декабря в вечернее время на ул. Малиновского подростка без сознания на обочине дороги обнаружила его мать. Несовершеннолетнего госпитализировали с множественными травмами, рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Сотрудники полиции выяснили, что мальчик получил повреждения в результате наезда легкового автомобиля. Водителя разыскали и задержали.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ.

Подозреваемый доставлен в полицию для допроса и установления обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Назначено проведение автотехнической и судебно-медицинской экспертизы.

Фото: 24.мвд.рф