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Нелегальная свалка под Норильском нанесла ущерба почве на 270 млн рублей

Главная Общество
Красноярск
19:15 2 Декабря 2021
норильск, прокуратура, проверка
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Большая нелегальная свалка под Норильском стала причиной для возбуждения уголовного дела. По данным краевой прокуратуры, ущерб от загрязнения составил 270 млн рублей. 

По версии следователей, на муниципальном участке в тундре складировался строительный мусор и металл. Эксперты исследовали пробы почвы и выявили превышение концентрации загрязняющих веществ до 12 раз. Площадь свалки составила 7,5 гектара.

В результате возбуждено уголовное дело по статье 254 УК РФ. Свалку включили в реестр несанкционированных, организована работа по её ликвидации. Расследование находится на контроле прокуратуры.

Фото: прокуратура Красноярского края

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