Нелегальная свалка под Норильском нанесла ущерба почве на 270 млн рублей

Большая нелегальная свалка под Норильском стала причиной для возбуждения уголовного дела. По данным краевой прокуратуры, ущерб от загрязнения составил 270 млн рублей.

По версии следователей, на муниципальном участке в тундре складировался строительный мусор и металл. Эксперты исследовали пробы почвы и выявили превышение концентрации загрязняющих веществ до 12 раз. Площадь свалки составила 7,5 гектара.

В результате возбуждено уголовное дело по статье 254 УК РФ. Свалку включили в реестр несанкционированных, организована работа по её ликвидации. Расследование находится на контроле прокуратуры.

Фото: прокуратура Красноярского края