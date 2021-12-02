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Центральный районный суд в Красноярске отказался отменить обязательную вакцинацию в крае

Главная Общество
Красноярск
18:00 2 Декабря 2021
красноярск, суд, вакцинация
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Центральный районный суд вынес отрицательное решение по иску красноярского адвоката Сергея Напольского, оспаривающего постановление об обязательной вакцинации сотрудников ряда областей.

«Мы не верили в победу с первого раза. Причины отказа я узнаю позже, когда появится мотивировочная часть. Разумеется, я буду обжаловать решение суда, ведь я уверен в своей позиции — она правильная и основана на законе», – считает юрист в своём Инстаграм.

Сергей считает, что вакцинация, возможно, единственный способ справиться с пандемией, однако перекладывать эту обязанность на работодателя – незаконно.

«У работодателя нет таких обязательств, а у Роспотренадзора – таких полномочий»,– пишет Сергей.

Напомним, что обязательная вакцинация для отдельных групп граждан была введена в июле. Привиться должны работники общепита, образования, здравоохранения и др. В прошлом месяце Роспотребнадзор сообщило об увеличении охвата вакцинацией от коронавируса отдельных групп населения до 80% к 15 декабря.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости

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