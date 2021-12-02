Владелец сети барбершопов из Красноярска занял второе место в конкурсе «Молодой предприниматель России»

Хозяин Красноярской сети барбершопов «Тайга» занял второе место в номинации «Сфера услуг» конкурса «Молодой предприниматель России».

«Эта награда – кредит доверия. Я пообщался здесь с предпринимателями разной величины и понимаю, что нам есть куда расти. Достойных и сильных бизнесов на конкурсе было много. Рад был познакомиться с людьми, которые за ними стоят», – поделился впечатлениями Василий Захарюта.

В этом году на конкурс подали заявки более 300 предпринимателей из 43 регионов страны. Сотрудники вузов, представители общественных организаций и фондов и предприниматели оценили состояние финансовых показателей, количество предоставляемых предприятием новых рабочих мест и т.д.

От Красноярского края на конкурс отправились Василий Захарюта и основательница проката детских товаров и игрушек KRASKI Анастасия Скоромкина в номинации «Предпринимательство в социальной сфере».

Региональный этап был организован центром «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».