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СФУ пригласил красноярцев на лазерное шоу в рамках NAUKA 0+

Главная Общество
Красноярск
16:35 2 Декабря 2021
общество, красноярск, сфу, шоу, пресс-конференция
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1 декабря 2021 года в Сибирском федеральном университете прошла пресс-конференция по проведению Всероссийского фестиваля «NAUKA 0+» в Красноярске, центральной площадкой которого традиционно станет СФУ. В этом году фестиваль пройдёт в городе уже в 11-й раз. Спикеры рассказали о том, какие научные мероприятия обязательно стоит посетить.

Ректором Сибирского федерального университета Максимом Румянцевым было особенно отмечено световое шоу, которое пройдёт для горожан 4 декабря с 17:00 до 20:00.

Ректор СФУ Максим Румянцев:

«В течение двух дней практически на всех площадках нашего университета будут проходить мастер-классы, лекции, профориентационная программа, самым любознательным участникам которой будут предложены пригласительные билеты на шоу роботов. А во время световой инсталляции будут представлены все тематические месяца Года науки и технологий».

Мастер-классы, которые пройдут в Библиотеке и корпусах Сибирского федерального университета 3 и 4 декабря, дадут старшеклассникам возможность увидеть, как проходит обучение в вузе. Однако попасть на #деньбезтурникетов можно только по предварительной регистрации, пройти которую можно на сайте Фестиваля науки.

Принял участие в конференции и руководитель дирекции фестиваля Леонид Гусев, который поблагодарил Сибирский федеральный университет за ответственное участие в проведении и отметил, что в этот раз упор программы будет сделан на Год науки и технологий, каким объявил 2021 год Президент РФ Владимир Путин.

Леонид Гусев, руководитель дирекции Всероссийского фестиваля науки:

«С помощью самых простых мероприятий (таких, как мастер-классы, эксперименты, квизы) мы из первых уст рассказываем широкой аудитории о том, как наука влияет на нашу жизнь. И нам очень приятно, что программа фестиваля каждый год получается очень интересной. Мы обязательно рекомендуем выбрать для себя что-то интересное и прийти поучаствовать, или же посмотреть из дома – такая возможность тоже есть».

Заместитель министра Красноярского края по образованию Денис Гергилёв также призвал горожан всех возрастов обратить внимание на мероприятие.

Денис Гергилёв, заместитель министра Красноярского края по образованию:

«Всероссийский фестиваль NAUKA 0+ – это уже имеющая глубокие корни история. Это не просто участие в программе жителей Красноярского края, но и всегда диалог: каждый может не только последить за экспериментом, но и поучаствовать в его проведении, увидеть новые направления своей будущей деятельности, познакомиться с наукой и приблизиться к ней. Мы приглашаем всех поучаствовать в фестивале».

Ознакомиться с полной программой фестиваля можно в анонсе.

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