СФУ пригласил красноярцев на лазерное шоу в рамках NAUKA 0+

1 декабря 2021 года в Сибирском федеральном университете прошла пресс-конференция по проведению Всероссийского фестиваля «NAUKA 0+» в Красноярске, центральной площадкой которого традиционно станет СФУ. В этом году фестиваль пройдёт в городе уже в 11-й раз. Спикеры рассказали о том, какие научные мероприятия обязательно стоит посетить.
Ректором Сибирского федерального университета Максимом Румянцевым было особенно отмечено световое шоу, которое пройдёт для горожан 4 декабря с 17:00 до 20:00.
Ректор СФУ Максим Румянцев:
«В течение двух дней практически на всех площадках нашего университета будут проходить мастер-классы, лекции, профориентационная программа, самым любознательным участникам которой будут предложены пригласительные билеты на шоу роботов. А во время световой инсталляции будут представлены все тематические месяца Года науки и технологий».
Мастер-классы, которые пройдут в Библиотеке и корпусах Сибирского федерального университета 3 и 4 декабря, дадут старшеклассникам возможность увидеть, как проходит обучение в вузе. Однако попасть на #деньбезтурникетов можно только по предварительной регистрации, пройти которую можно на сайте Фестиваля науки.
Принял участие в конференции и руководитель дирекции фестиваля Леонид Гусев, который поблагодарил Сибирский федеральный университет за ответственное участие в проведении и отметил, что в этот раз упор программы будет сделан на Год науки и технологий, каким объявил 2021 год Президент РФ Владимир Путин.
Леонид Гусев, руководитель дирекции Всероссийского фестиваля науки:
«С помощью самых простых мероприятий (таких, как мастер-классы, эксперименты, квизы) мы из первых уст рассказываем широкой аудитории о том, как наука влияет на нашу жизнь. И нам очень приятно, что программа фестиваля каждый год получается очень интересной. Мы обязательно рекомендуем выбрать для себя что-то интересное и прийти поучаствовать, или же посмотреть из дома – такая возможность тоже есть».
Заместитель министра Красноярского края по образованию Денис Гергилёв также призвал горожан всех возрастов обратить внимание на мероприятие.
Денис Гергилёв, заместитель министра Красноярского края по образованию:
«Всероссийский фестиваль NAUKA 0+ – это уже имеющая глубокие корни история. Это не просто участие в программе жителей Красноярского края, но и всегда диалог: каждый может не только последить за экспериментом, но и поучаствовать в его проведении, увидеть новые направления своей будущей деятельности, познакомиться с наукой и приблизиться к ней. Мы приглашаем всех поучаствовать в фестивале».
Ознакомиться с полной программой фестиваля можно в анонсе.