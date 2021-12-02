Росздравнадзор: красноярская краевая больница - одна из самых безопасных в стране

В ККБ завершился аудит на соответствие деятельности больницы требованиям по безопасности и качеству оказания медицинской помощи Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения РФ, рассказали в министерстве здравоохранения Красноярского края.

Впервые ККБ прошла добровольный аудит в 2018 году. Тогда больница стала 8-й в стране, получившей сертификат Росздравнадзора.

Аудит длился три дня. Эксперты проверили всё до мелочей – организацию процессов в приёмном отделении, оказание неотложной помощи, эпидемиологическую и лекарственную безопасность.

— Триста организаций работает в нашем проекте, думаю, более чем в двухстах я побывал. Красноярская краевая больница находится в авангарде внедрения технологий управления качеством и безопасностью оказания медицинской помощи. Процесс улучшения на всех этапах деятельности медицинской организации имеет определённые цели, но не имеет окончания, - отметил заместитель генерального директора Национального института качества Росздравнадзора Олег Швабский.

– Надеемся, что через три года мы сможем показать новые наработки, которые позволят осуществлять медицинскую помощь качественнее, безопаснее, доступнее, - сказал Егор Корчагин, главный врач ККБ.

Фото: kraszdrav.ru