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Утверждён список физкультурных организаций, занимаясь в которых можно получить налоговый вычет

Главная Общество
Красноярск
15:45 2 Декабря 2021
общество, красноярск, в красноярском крае, спорт
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Министерство спорта РФ утвердило список физкультурно-спортивных организаций и ИП, которые осуществляют физкультурно-оздоровительные услуги, за которые можно получить социальный налоговый вычет, сообщается на сайте правительства Красноярского края. В перечне также 128 организаций Красноярского края: фитнес-центры «Экселент», «Колизей», «Гараж», Well Fit, World Class, Level Up и другие. Полный список размещён по ссылке (с перечнем фитнес-центров Красноярского края можно ознакомиться с 54-й по 62-ю страницу).

Заявить вычет по НДФЛ за физкультурно-оздоровительные услуги можно:

  • с 2022 года – через работодателя по расходам;
  • с января 2023 года – через личный кабинет Госуслуг или в налоговой.

Человеку необходимо быть плательщиком НДФЛ и иметь копии договоров, кассовые чеки. Кстати, получить вычет можно и за детей.

Максимальная сумма трат, с которых можно будет получить налоговый вычет - 120 тысяч рублей. Гражданин может получить вычет 13 %, что не должно превышать 15,6 тысячи рублей.

Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости 
 

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