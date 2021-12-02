Утверждён список физкультурных организаций, занимаясь в которых можно получить налоговый вычет

Министерство спорта РФ утвердило список физкультурно-спортивных организаций и ИП, которые осуществляют физкультурно-оздоровительные услуги, за которые можно получить социальный налоговый вычет, сообщается на сайте правительства Красноярского края. В перечне также 128 организаций Красноярского края: фитнес-центры «Экселент», «Колизей», «Гараж», Well Fit, World Class, Level Up и другие. Полный список размещён по ссылке (с перечнем фитнес-центров Красноярского края можно ознакомиться с 54-й по 62-ю страницу).

Заявить вычет по НДФЛ за физкультурно-оздоровительные услуги можно:

с 2022 года – через работодателя по расходам;

с января 2023 года – через личный кабинет Госуслуг или в налоговой.

Человеку необходимо быть плательщиком НДФЛ и иметь копии договоров, кассовые чеки. Кстати, получить вычет можно и за детей.

Максимальная сумма трат, с которых можно будет получить налоговый вычет - 120 тысяч рублей. Гражданин может получить вычет 13 %, что не должно превышать 15,6 тысячи рублей.

Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости

