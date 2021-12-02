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В Красноярск прибыли установки, плавящие по 215 тонн снега в час

Главная Общество
Красноярск
15:47 2 Декабря 2021
красноярск, снег, зима
Фотография © krskstate.ru
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В Красноярск из Санкт-Петербурга  прибыли две снегоплавильные машины канадского производства. За час они способны растопить 215 тонн снега и способны работать везде, где есть системы городской канализации. Это позволит обходится без больших снегоотвалов, а также экономить топливо, ведь снег не нужно вывозить за город.

«Мы решили пока не закупать такие машины самостоятельно, а договориться с Санкт-Петербургом, чтобы получить почти новую технику и протестировать ее в сибирских условиях. В России таких установок еще очень мало - они используется только в Москве и в Петербурге. Для нас это отличный опыт. Думаю, с просьбой им поделиться к нам будут обращаться и другие регионы», – отметил глава Красноярского края Александр Усс.

Спецмашины собраны на заводе компании «Trecan», специалисты которой уже провели работы по обслуживанию машин и обучили операторов –  работников красноярского специализированного автотранспортного предприятия. 

«Мы всегда ищем возможности, чтобы внедрять инновации в содержание и уборку города, ведь работать по технологиям 10-летней давности в условиях мегаполиса уже невозможно. Такие снегоплавильные станции позволят нам повысить эффективность работы дорожных служб в период снегопадов. Одна из станций будет работать на правом берегу, вторая  - на левом», – отметил глава города Сергей Ерёмин.

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