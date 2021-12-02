В Красноярск прибыли установки, плавящие по 215 тонн снега в час

В Красноярск из Санкт-Петербурга прибыли две снегоплавильные машины канадского производства. За час они способны растопить 215 тонн снега и способны работать везде, где есть системы городской канализации. Это позволит обходится без больших снегоотвалов, а также экономить топливо, ведь снег не нужно вывозить за город.

«Мы решили пока не закупать такие машины самостоятельно, а договориться с Санкт-Петербургом, чтобы получить почти новую технику и протестировать ее в сибирских условиях. В России таких установок еще очень мало - они используется только в Москве и в Петербурге. Для нас это отличный опыт. Думаю, с просьбой им поделиться к нам будут обращаться и другие регионы», – отметил глава Красноярского края Александр Усс.

Спецмашины собраны на заводе компании «Trecan», специалисты которой уже провели работы по обслуживанию машин и обучили операторов – работников красноярского специализированного автотранспортного предприятия.