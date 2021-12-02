Красноярские ролики о сортировке мусора отметили на международном уровне

Цикл видеороликов «Сортируй грамотно!» отметили на международном уровне. Совместный проект Группы «РВМ Капитал» и «Красноярской рециклинговой компании» (входит в Группу «РВМ Капитал») стал лауреатом II степени Международной экологической премии «EcoWorld-2021», организованной Российской академией естественный наук.

«Главная цель проекта - образно и убедительно рассказать о том, что раздельный сбор мусора для переработки - это эффективный и доступный каждому путь к сохранению окружающей среды. Переработка ТКО сегодня для многих потребителей по-прежнему достаточно абстрактное понятие. Демонстрируя в роликах конкретные вещи, которые можно изготовить из конкретного вида отходов, мы приближаем эту «историю» к потребителю, помогаем задуматься о возможном личном вкладе каждого в этот процесс», - рассказал генеральный директор Группы «РВМ Капитал» Феликс Блинов.

Международная экологическая премия «EcoWorld» проводится Российской академией естественных наук с 2003 года и является общественной наградой за выдающиеся достижения в охране окружающей среды и обеспечении экологической безопасности, а также в иной экологической деятельности, направленной на устойчивое развитие в XXI веке. В этом году на конкурс было подано около 200 проектов. На церемонии подведения итогов конкурса, которая прошла в онлайн-формате 30 ноября, организаторы конкурса отметили особый креативный подход цикла видеороликов «Сортируй грамотно», его вклад в популяризацию реформы в сфере обращения с ТКО и внедрения системы раздельного сбора отходов.

Напомним, герои сюжетов красноярских видеороликов - известные красноярцы. Каждый ролик посвящен конкретному виду перерабатываемых отходов - алюминий, пластик, стекло и т.д., которые при выборке из общего объема ТКО могут быть переработаны в новые вещи, а не захоронены на полигоне, где такие сложные отходы разлагаются десятилетиями.

По данным Минприроды, в России ежегодно образуется около 70 млн тонн твердых коммунальных отходов, и каждый год их количество увеличивается примерно на 3 %. В переработку при этом уходит всего 5-7%.

На федеральном уровне был принят указ президента РФ, по которому к 2030 году в России 100% отходов должны быть отсортированы. Это в два раза снизит объем мусора, попадающего на полигоны.