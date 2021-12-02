В Красноярском крае глава посёлка привлечён к ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений жителей

Как рассказали в прокуратуре Красноярского края, глава пос. Мотыгино не предоставил ответы гражданам по поступившим обращениям о принятии мер по снятию с кадастрового учёта жилых помещений.

Прокуратура внесла представление в администрацию посёлка. В отношении главы возбуждено дело по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращения граждан).

После вмешательства прокуратуры заявитель направил мотивированные ответы. Глава привлечён к административной ответственности в виде штрафа в 5 тыс рублей.