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Мошенник прикинулся разводчиком овец и обманул инвестора из Железногорска на 100 тыс. рублей

Главная Общество
Красноярск
15:15 2 Декабря 2021
железногорск, мошенник
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22-летний инвестор из Железногорска стал жертвой лже-разводчика овец. Полиции молодой человек рассказал, что нашёл на сайте бесплатных объявлений предложение об инвестициях в готовый бизнес. Парню идея вложить свои накопления, около 100 тысяч рублей, в бизнес где-то в Волгоградской области понравилась. Он позвонил по телефону, указанному в объявлении, и обсудил детали будущей сделки.

По условиям предприниматель покупает на деньги железногорца овец эдильбаевской породы, а через 10 месяцев вернет инвестору 159 тысяч рублей.

Мошенник прикинулся разводчиком овец и обманул инвестора из Железногорска на 100 тыс. рублей

По началу всё шло хорошо. Потерпевший получал отчёты от предпринимателя, они поздравляли друг друга с праздниками. Однако, срок выплаты пришёл, а денег всё не было. Связаться с фермером тоже не получилось.

Следователи из  Железногорска возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ. Подозреваемого нашли быстро, им оказался 23-летний житель города Камышина Волгоградской области. Выяснилось, что местные органы правопорядка уже расследуются уголовные дела по аналогичным преступлениям.
Преступник находится под стражей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

 
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