В Красноярске из-за нехватки почтальонов задержали пенсии

Прокуратура Красноярского края провела проверку по сообщению СМИ о задержке красноярцам пенсии, доставка которой осуществляется на дому почтальонами. Было установлено, что это произошло из-за нехватки почтальонов. Также допускались факты невручения пенсии, в связи с нахождением граждан в больнице, за городом.

Заместителем прокурора Красноярского края Виталием Степановым объявлены предостережения директору УФПС Красноярского края – филиала АО «Почта России» Завьялову А.В., Врио управляющего Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю Беклемышевой Е.И. Они предупреждены об ответственности в случае неисполнения обязательств по своевременной выдаче пенсии.

При нарушении прав при выдаче пенсии и иных социальных выплат люди могут обратиться в прокуратуру.