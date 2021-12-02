Программа «7 канала Красноярск» заняла третье место на Всероссийской премии «За верность науке»

«В этом году премия установила рекорд по количеству поданных заявок. Их поступило 744. В прошлом году это количество было почти в 2,5 раза меньше — 312. Увеличилось и число номинаций — с 11 до 15», — сообщил заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Программа «Популярная наука» заняла III место в номинации «Лучшая программа о науке на ТВ» на Всероссийской премии «За верность науке». В конкурсе участвовала передача «Можно ли отредактировать человеческие гены, и когда это сделают?» ( гиперссылка на программу ).

В номинации «Лучшая программа о науке на ТВ» диплом третьей степени получил совместный проект телекомпании «7 канал Красноярск» и Сибирского Федерального Университета «Популярная наука». Конкуренция была запредельной. Главными соперниками были федеральные коллеги – телеканалы «Наука 2.0» и «Культура». В выпуске программы, получившей премию, генетик Константин Крутовский объяснял, в каких случаях можно клонировать человека. Профессор рассказал, что человеческий геном разрешают изменять в случае тяжёлых наследственных заболеваний. В частности, если глухие от рождения родители хотят здорового ребёнка, его гены можно искусственно редактировать. Однако, это может привести, например, к заиканию.

Константин Крутовский, ведущий научный сотрудник Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, Профессор СФУ, Техасского агро-механического университета (США) и Гёттингенского университета (Германия), руководитель Научно-образовательного Центра геномных исследований СФ:

«Так вот что вам лучше: слышать речь и заикаться или быть глухим, но говорить нормально? Но если вы глухой – никогда не будете говорить нормально. Потому что у человека без слуха речь не развивается. Точно так же есть наследственная слепота и другие заболевания».

Награду получила Елена Уляшева, генеральный директор, главный редактор телеканала «7 канал Красноярск» из рук пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Елена Уляшева, генеральный директор, главный редактор телеканала «7 канал Красноярск»: