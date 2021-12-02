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Программа «7 канала Красноярск» заняла третье место на Всероссийской премии «За верность науке»

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Красноярск
14:26 2 Декабря 2021
красноярск, телеканал, общество, номинация, премия
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Программа «Популярная наука» заняла III место в номинации «Лучшая программа о науке на ТВ» на Всероссийской премии «За верность науке».  В конкурсе участвовала передача «Можно ли отредактировать человеческие гены, и когда это сделают?» (гиперссылка на программу).

«Популярная наука» - совместный проект «7 канала Красноярск» и Сибирского федерального университета.

Торжественная церемония награждения прошла в Государственном Кремлевском дворце.

«В этом году премия установила рекорд по количеству поданных заявок. Их поступило 744. В прошлом году это количество было почти в 2,5 раза меньше — 312. Увеличилось и число номинаций — с 11 до 15», — сообщил заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. 

В номинации «Лучшая программа о науке на ТВ» диплом третьей степени получил совместный проект телекомпании «7 канал Красноярск» и Сибирского Федерального Университета «Популярная наука». Конкуренция была запредельной. Главными соперниками были федеральные коллеги – телеканалы «Наука 2.0» и «Культура». В выпуске программы, получившей премию, генетик Константин Крутовский объяснял, в каких случаях можно клонировать человека. Профессор рассказал, что человеческий геном разрешают изменять в случае тяжёлых наследственных заболеваний. В частности, если глухие от рождения родители хотят здорового ребёнка, его гены можно искусственно редактировать. Однако, это может привести, например, к заиканию.

Константин Крутовский, ведущий научный сотрудник Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, Профессор СФУ, Техасского агро-механического университета (США) и Гёттингенского университета (Германия), руководитель Научно-образовательного Центра геномных исследований СФ:

«Так вот что вам лучше: слышать речь и заикаться или быть глухим, но говорить нормально? Но если вы глухой – никогда не будете говорить нормально. Потому что у человека без слуха речь не развивается. Точно так же есть наследственная слепота и другие заболевания».

Награду получила Елена Уляшева, генеральный директор, главный редактор телеканала «7 канал Красноярск» из рук пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Программа «7 канала Красноярск» заняла третье место на Всероссийской премии «За верность науке»

Елена Уляшева, генеральный директор, главный редактор телеканала «7 канал Красноярск»:

«Не стоит упрощать задачу научно-популярных программ. Они не только информируют о научных достижениях. В этих программах мы формируем у телезрителей важное мнение – несмотря на проблему «утечки мозгов», большая часть этих высокоинтеллектуальных мозгов здесь, в России. Эти люди живут рядом с нами, формулируют новые знания, но главное - они работают на наше будущее, на будущее наших детей.  Поэтому создавая программу «Популярная наука», мы на «7 канале Красноярск» совместно с Сибирским федеральным университетом ставили себе цель – не только объяснить людям на простом языке сложные научные темы, а создать культ учёного человека». 

Во время награждения Дмитрий Песков отметил, что эта номинация особенно важна, так как «современная наука не может жить без ТВ».

Премия "За верность науке" проводится с 2015 года. Организатором выступает Минобрнауки России, партнеры мероприятия: Российская академия наук, Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" и МГУ им. М. В. Ломоносова.

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