В декаду инвалидов в Красноярском крае пройдёт более 100 мероприятий

В Красноярском крае началась декада инвалидов, приуроченная к Международному дню инвалидов, который отмечается 3 декабря. Участие примут более 200 тысяч жителей региона, пройдёт более 100 мероприятий: выставки, концерты, уроки добра и толерантности в школах, ярмарки вакансий, спортивные соревнования, конкурсы, благотворительные акции. Некоторые мероприятия состоятся онлайн. К примеру, посмотреть трансляцию гала-концерта можно 10 декабря на сайте Дворца Труда и Согласия им. А.Н. Кузнецова.
С программой декады можно ознакомиться по ссылке.
— В Красноярском крае 192 тысячи человек, требующих особые внимание и помощь. Более 13 тысяч из них – дети. На федеральном и краевом уровнях для них предусмотрено большое количество мер социальной поддержки. Сделано многое для создания комфортной, безбарьерной среды. Развивается система комплексной реабилитации и абилитации инвалидов. Это всё позволяет людям с ограниченными возможностями здоровья заниматься общественной деятельностью, достигать успехов в работе, учёбе, творчестве и спорте, — отметила Ирина Пастухова, министр социальной политики Красноярского края.
Фото: szn24.ru