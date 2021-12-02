В декаду инвалидов в Красноярском крае пройдёт более 100 мероприятий

В Красноярском крае началась декада инвалидов, приуроченная к Международному дню инвалидов, который отмечается 3 декабря. Участие примут более 200 тысяч жителей региона, пройдёт более 100 мероприятий: выставки, концерты, уроки добра и толерантности в школах, ярмарки вакансий, спортивные соревнования, конкурсы, благотворительные акции. Некоторые мероприятия состоятся онлайн. К примеру, посмотреть трансляцию гала-концерта можно 10 декабря на сайте Дворца Труда и Согласия им. А.Н. Кузнецова.

С программой декады можно ознакомиться по ссылке.