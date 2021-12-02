Красноярские онкологи расширили перечень исследований для диагностики рака

Красноярский онкологический диспансер с 2014 года исследует мутации генов при диагностике онкологии. Сейчас исследуется мутационный статус пациентов с раком лёгкого, меланомой, раком яичников и колоректальным раком.

Недавно краевой онкодиспансер прошёл аккредитацию на определение мутации в гене PIK3CA, рассказали в министерстве здравоохранения Красноярского края. Данное исследование позволяет подбирать более эффективные схемы лечения пациентам с раком яичников и молочной железы.

В клиническую практику выполнение этого теста будет внедрено в начале 2022 года.

Отметим, с начала года в Красноярском крае зарегистрировано более 10 тысяч впервые выявленных злокачественных новообразований. По сравнению с прошлым годом количество выявленных заболеваний выросло на 3,4 %. Всего в крае порядка 75 тысяч больных онкологией.

Для раннего выявления болезни функционируют 18 первичных онкологических кабинетов. В 2020 году организовано четыре центра амбулаторной онкопомощи. В этом году организовано ещё четыре центра: два в Красноярске (Красноярская межрайонная поликлиника № 1 и Красноярская городская поликлиника № 4), в назаровской районной больнице и шарыповской городской больнице. С 2019 года ведётся переоснащение оборудования в медицинских учреждениях, в этом году такая работа началась в Лесосибирской, Минусинской и Норильской межрайонных больницах и краевом онкодиспансере.

Особое внимание было уделено реконструкции и расширения краевого онкодиспансера. Строящийся корпус рассчитан на 260 пациентов круглосуточного пребывания и на 64 пациента дневного стационара. Возведение объекта завершается. Также в перспективе планируется строительство радиологического корпуса, там разместятся два КТ, два линейных ускорителя, реконструкция административно-бытового корпуса, рассказали в правительстве Красноярского края.

Фото: kraszdrav.ru