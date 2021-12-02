В Красноярском крае 20 пенсионеров взяли кредит на 150 тысяч рублей для покупки массажёров у продавцов-обманщиков

В 2021 году в Красноярском крае больше 20 пенсионеров стали жертвой настырных продавцов, пишет глава Роспотребнадзора региона Дмитрий Горяев. Пожилые люди «выиграли» на бесплатных презентациях скидки на вибромассажёры и оформили большие кредиты на их покупку.

Пенсионеров убедили, что товар излечивает любые болезни, а при покупке к ним в подарок идут одеяла, подушки, увлажнители и многое другое. На доверчивых потребителей прямо на месте оформляли кредитные договоры от 140 до 150 тысяч рублей. О том, что купить такие массажёры дешевле через интернет, они поняли только дома.

На уловку попались покупатели из Красноярска, Норильска, Ачинска, Заозёрного, Минусинска и Лесосибирска. В сумме они набрали кредитов на 3,5 млн. рублей.

Сейчас Роспотребнадзор помогает им вернуть деньги через суд.

В Роспотребнадзоре края напоминают, что от настырных покупателей чаще всего страдают пожилые люди. Им стоит напоминать, что все дорогостоящие покупки лучше обсуждать с родственниками.

Фото: © Павел Бедняков / РИА Новости