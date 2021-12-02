2 декабря
Красноярск
погода +2 °C
73.97
 
€ 83.84
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае 20 пенсионеров взяли кредит на 150 тысяч рублей для покупки массажёров у продавцов-обманщиков

Главная Общество
Красноярск
14:00 2 Декабря 2021
красноярск, роспотребнадзор
версия для печати Ico_print

В 2021 году в Красноярском крае больше 20 пенсионеров стали жертвой настырных продавцов, пишет глава Роспотребнадзора региона Дмитрий Горяев. Пожилые люди «выиграли» на бесплатных презентациях скидки на вибромассажёры и оформили большие кредиты на их покупку. 

Пенсионеров убедили, что товар излечивает любые болезни, а при покупке к ним в подарок идут одеяла, подушки, увлажнители и многое другое. На доверчивых потребителей прямо на месте оформляли кредитные договоры от 140 до 150 тысяч рублей. О том, что купить такие массажёры дешевле через интернет, они поняли только дома.

На уловку попались покупатели из Красноярска, Норильска, Ачинска, Заозёрного, Минусинска и Лесосибирска. В сумме они набрали кредитов на 3,5 млн. рублей.

Сейчас Роспотребнадзор помогает им вернуть деньги через суд. 

В Роспотребнадзоре края напоминают, что от настырных покупателей чаще всего страдают пожилые люди. Им стоит напоминать, что все дорогостоящие покупки лучше обсуждать с родственниками.

Фото: © Павел Бедняков / РИА Новости

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Центральный районный суд в Красноярске отказался отменить обязательную вакцинацию в крае

Центральный районный суд в Красноярске отказался отменить обязательную вакцинацию в крае

2 Декабря 2021 г.
Адвокат оспорит это решение
Новости Красноярска: Росздравнадзор: красноярская краевая больница - одна из самых безопасных в стране

Росздравнадзор: красноярская краевая больница - одна из самых безопасных в стране

2 Декабря 2021 г.
Впервые ККБ прошла добровольный аудит в 2018 году
Новости Красноярска: В Красноярске 3 декабря ожидается сильный ветер

В Красноярске 3 декабря ожидается сильный ветер

2 Декабря 2021 г.
Рекомендуется на улице вести себя осторожно
Новости Красноярска: Владелец сети барбершопов из Красноярска занял второе место в конкурсе «Молодой предприниматель России»

Владелец сети барбершопов из Красноярска занял второе место в конкурсе «Молодой предприниматель России»

2 Декабря 2021 г.
В этом году на конкурс подали заявки более 300 предпринимателей
Новости Красноярска: СФУ пригласил красноярцев на лазерное шоу в рамках NAUKA 0+

СФУ пригласил красноярцев на лазерное шоу в рамках NAUKA 0+

2 Декабря 2021 г.
Световое шоу состоится 4 декабря с 17:00 до 20:00
Новости Красноярска: В Красноярск прибыли установки, плавящие по 215 тонн снега в час

В Красноярск прибыли установки, плавящие по 215 тонн снега в час

2 Декабря 2021 г.
Это позволит обходится без больших снегоотвалов
Новости компаний
02/12
Что значит — обновить котел на ТЭЦ? Считаем в тоннах, людях и годах
02/12
Cбер принял участие в праздновании юбилея экономического факультета СФУ
02/12
Рефинансирование от банка «Тинькофф» — замена дорогого кредита дешёвым
25/11
В Красноярске началась большая реконструкция левобережных очистных сооружений
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске прокуратура внесла представление главному врачу поликлиники после гибели мальчика в школе

В Красноярске прокуратура внесла представление главному врачу поликлиники после гибели мальчика в школе

1 Декабря 2021 г.
В момент случившегося медика не было в школе
Новости Красноярска: В Красноярске на улице Маерчака заработал многоуровневый паркинг

В Красноярске на улице Маерчака заработал многоуровневый паркинг

1 Декабря 2021 г.
Стоянка рассчитана на 807 машино-мест
Новости Красноярска: «Всё из-за перегибов на местах»: минсельхоз Красноярского края опроверг запрет на забой скота на частных подворьях

«Всё из-за перегибов на местах»: минсельхоз Красноярского края опроверг запрет на забой скота на частных подворьях

2 Декабря 2021 г.
Ветеринары решили перестраховаться
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru