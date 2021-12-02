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В Красноярском крае 82 госуслуги перевели в электронный вид

Главная Общество
Красноярск
13:50 2 Декабря 2021
электронные, общество, в красноярском крае, услуги
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Уже завершён перевод 82 госуслуг в сфере образования, здравоохранения, транспорта, социальной политики, строительства и других отраслей. Всего же до конца года на электронную платформу перейдут 95 услуг, сообщается на сайте правительства Красноярского края. Список услуг, доступных для жителей, можно найти на сайте министерства цифрового развития региона в специальном разделе. В будущем перечень может быть изменён.

Для дистанционного обращения за услугой нужно иметь подтверждённую учётную запись на портале Госуслуги.

— Это даёт людям возможность оформить различные документы без личного посещения учреждений. Будем развивать проактивные или беззаявительные услуги, которые предоставляются организациями автоматически, даже без заявления граждан. Во время пандемии спрос на электронные услуги вырос, и такой формат является перспективным направлением, — отметил Николай Распопин, министр цифрового развития Красноярского края.

В прошлом году в минимальные сроки оцифровали услугу по получению выплат на детей от 3 до 7 лет. Для получения выплаты родители могли дистанционно заполнить заявление на портале госуслуг, указав номер счёта для перевода суммы.

Упрощена и процедура получения единовременных выплат на детей от Пенсионного фонда РФ. Выдавалась она автоматически, проактивно, то есть человеку не требовалось заново оформлять заявление, нужно было лишь проверить данные в ранее заполненном заявлении на портале госуслуг. Если необходимо - внести изменения и отправить заявку. 

Фото:  © РИА Новости 

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