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3 декабря на острове Отдыха откроется каток «Центральный»

Главная Общество
Красноярск
13:14 2 Декабря 2021
красноярск, общество, каток, открытие, спорт
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После большого перерыва каток «Центральный» на о. Отдыха возобновляет свою работу, сообщается на сайте министерства спорта Красноярского края.

Первыми посетителями станут студенты Красноярского колледжа олимпийского резерва. 3 декабря в 15.00 на льду для студентов будут организованы подвижные игры, спортивные эстафеты и мастер-классы по фигурному катанию.

С 15.00 до 16.00 специалисты Сибирской академии керлинга проведут мастер-классы по керлингу. В дальнейшем на катке будет профессиональная дорожка для игры в керлинг. Мастер-классы и игры будут проводиться для всех желающих.

В 16.00 каток встретит красноярцев. Цены на входные билеты: 50 рублей - вход для детей до 14 лет, 100 рублей - для взрослых. Детям до 7 лет вход свободный. Вход посетителей от 18 лет при предъявлении QR-кода.

На катке есть раздевалки, прокат и заточка коньков. Желающие могут воспользоваться тренажёрами для обучения катанию на коньках.

Режим работы: вторник - пятница с 16.00 до 22.00; суббота - воскресенье с 12.00 до 22.00. 

Фото: kraysport.ru

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