3 декабря на острове Отдыха откроется каток «Центральный»

После большого перерыва каток «Центральный» на о. Отдыха возобновляет свою работу, сообщается на сайте министерства спорта Красноярского края.

Первыми посетителями станут студенты Красноярского колледжа олимпийского резерва. 3 декабря в 15.00 на льду для студентов будут организованы подвижные игры, спортивные эстафеты и мастер-классы по фигурному катанию.

С 15.00 до 16.00 специалисты Сибирской академии керлинга проведут мастер-классы по керлингу. В дальнейшем на катке будет профессиональная дорожка для игры в керлинг. Мастер-классы и игры будут проводиться для всех желающих.

В 16.00 каток встретит красноярцев. Цены на входные билеты: 50 рублей - вход для детей до 14 лет, 100 рублей - для взрослых. Детям до 7 лет вход свободный. Вход посетителей от 18 лет при предъявлении QR-кода.

На катке есть раздевалки, прокат и заточка коньков. Желающие могут воспользоваться тренажёрами для обучения катанию на коньках.

Режим работы: вторник - пятница с 16.00 до 22.00; суббота - воскресенье с 12.00 до 22.00.