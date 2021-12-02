В Назаровском районе изъяли более 300 граммов наркотических средств

Как сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю, во время обыска дома ранее судимого жителя д. Павловка Назаровского района оперативники группы по контролю за оборотом наркотиков изъяли 322 гр наркотических средств.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Максимальное наказание по статье - до 10 лет лишения свободы.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, в п. Минино задержали мужчину 1990 года рождения, который незаконно хранил запрещённые вещества. В его квартире обнаружили и изъяли более 200 граммов наркотического средства. Подозреваемый рассказал, что хранил наркотик для личного пользования.

Фото: 24.мвд.рф