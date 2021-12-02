В Рыбинском районе заведующая детским садом получила более 700 тысяч рублей за фиктивных сотрудников

Как сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края, заведующая детским садом «Дюймовочка» изготовила документы о трудоустройстве людей, которые фактически в учреждении не работали, но заработная плата на них начислялась и передавалась заведующей. Муниципальному бюджету Рыбинского района причинён ущерб - более 700 тыс рублей. Также женщина внесла ложные сведения в трудовые книжки о приёме и увольнении людей.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: © Виталий Безруких / РИА Новости