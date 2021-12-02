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В Рыбинском районе заведующая детским садом получила более 700 тысяч рублей за фиктивных сотрудников

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Красноярск
11:36 2 Декабря 2021
общество, происшествия, в красноярском крае, детсад, прокуратура
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Как сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края, заведующая детским садом «Дюймовочка» изготовила документы о трудоустройстве людей, которые фактически в учреждении не работали, но заработная плата на них начислялась и передавалась заведующей. Муниципальному бюджету Рыбинского района причинён ущерб - более 700 тыс рублей. Также женщина внесла ложные сведения в трудовые книжки о приёме и увольнении людей. 

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). 

Расследование уголовного дела продолжается. 

Фото: © Виталий Безруких / РИА Новости   

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