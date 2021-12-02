Министр ЖКХ Красноярского края покинул свой пост

Министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства покидает правительство Красноярского края. С 3 декабря Евгений Афанасьев уходит в отпуск с последующим увольнением по собственному желанию. Глава региона Александр Усс уже подписал соответствующее распоряжение.

Афанасьев руководил краевым минпромом с октября 2018 года. Его обязанности будет временно исполнять Евгений Гаврилов.

Это вторая крупная кадровая перестановка за день. Сегодня Павел Ростовцев оставил пост министра спорта и перешёл на должность советника Александра Усса.