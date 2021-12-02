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В Норильске в ДТП погиб мужчина

Главная Общество
Красноярск
11:11 2 Декабря 2021
общество, происшествия, норильск, дтп, смерть
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Ночью в Норильске на ул. Орджоникидзе, 10 водитель автомобиля Toyota Sequoia на небезопасной скорости наехал на разделительный газон слева по ходу движения. После этого машина опрокинулась, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

36-летний водитель скончался на месте. Пассажиры (27-летняя женщина и 28-летний мужчина) госпитализированы в медицинское учреждение.

Все участники ДТП не были пристегнуты ремнями безопасности.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося.

Напомним, на 2 км автодороги «Енисей - Чулым» в Новосёловском районе автомобиль «КИА РИО» съехал в кювет и перевернулся. В салоне находились 5 человек.

В результате ДТП 64-летний пассажир умер от полученных травм, двое оказались в больнице. Водитель и ещё один пассажир не пострадали.

За рулём находилась 42-летняя женщина. В момент аварии она была в алкогольном опьянении.  Погибший – её отец.

Фото: 24.мвд.рф 

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