За три года в Красноярском крае отремонтируют 2 867 домов

В программу капремонта домов на 2023-2025 годы предварительно включены 2 867 домов. Каждый муниципалитет проведёт осмотр этих домов, чтобы сформировать планы ремонта в территориях, рассказали в правительстве Красноярского края.

Чтобы определить необходимость в капремонте конкретного конструктивного элемента дома либо рассмотреть возможность замены вида работ, проверки проведут совместно с управляющими компаниями. Также оценивается перспектива комплексного ремонта инженерных систем.

— После осмотра домов и формирования плана собственникам направят уведомление. У жителей домов будет три месяца на то, чтобы согласиться с предложением Фонда капитального ремонта либо заменить вид предлагаемого ремонта. Любое решение надо оформить протоколом общего собрания собственников. Если собрание не состоится, в доме пройдёт тот вид ремонта, уведомление о котором пришло, – рассказала замминистра строительства Красноярского края Людмила Бондаренко.

После проведения осмотров и учёта мнения жильцов Фонд капремонта начнёт конкурсы по отбору подрядчиков.

Отметим, с начала реализации программы капремонт прошёл практически в 5 000 многоквартирных домах. В этом году работу закончили в 895 домах, ещё в нескольких десятках домов капремонт продолжается.