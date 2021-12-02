В Курагинском районе задержали подозреваемого в незаконной охоте на медведя

Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили в одном из домов Курагинского района висящую на стене шкуру медведя. Как оказалось, 37-летний мужчина, не имея разрешительных документов на охоту, незаконно добыл медведя. Подозреваемый рассказал, что трудился разнорабочим у местного охотника, жил на его участке. Пока хозяин отсутствовал, он в тайне от него добыл зверя. Мясо он оставил в тайге, а шкуру забрал с собой для продажи. Сумма ущерба - 60 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258 «Незаконная охота» УК РФ. Максимальное наказание по статье - лишение свободы сроком до двух лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: 24.мвд.рф