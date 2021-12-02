«Всё из-за перегибов на местах»: минсельхоз Красноярского края опроверг запрет на забой скота на частных подворьях

В Минсельхозе Красноярского края опровергли информацию о запрете на продажу мяса скота, забитого на частных подворьях. Заместитель министра сельского хозяйства и торговли края Александр Походин заявил, что для сельских жителей ничего не изменилось. А вот предприниматели должны забивать скот на бойнях перед продажей.

Напомним, что 1 декабря среди сельчан началась паника: ветеринары перестали выдавать разрешения на продажу мяса. Замминистра пояснил, что всё произошло из-за «перегибов на местах»: 26 ноября главный государственный ветеринарный инспектор Красноярского края Михаил Килин отправил письмо ветеринарам региона, в котором было сказано, что допускать мясо к продаже можно только в том случае, если скот забит в специализированных цехах.

Запрет касался только юридических лиц, но, похоже, все получатели решили перестраховаться.

«Произошло подмена понятий. В одном из регионов Сибири недобросовестные предприниматели, обманывали систему "Меркурий", которая следит за продажей животных. Они скупали в частных хозяйствах свинину и говядину, а затем выдавали её за свою и получали ветеринарные документы на эту продукцию. Якобы она была выращена ими. Тут мы видим нарушение – уклонение от налогов», – пояснил Походин.

В министерстве добавили, что хозяевам, забивающим скот на своём подворье, не нужно клеймо скотобойни. Продать мясо на рынке можно и без него. В будущем запрета также не предвидится. «Красноярский край занимает 13% суши РФ, у нас очень обширная география и очень сложная логистика с удалёнными населёнными пунктами, поэтому создавать для населения изначально невыполнимые условия никто не будет, – объяснил Александр Походин.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко