Гигантский чемодан появился на главном вокзале Красноярской железной дороги

В рамках мультимедийного историко-просветительского проекта «Исторический багаж», реализуемого компанией РЖД на железнодорожных станциях России, в здании Красноярского вокзала появилась новая выставочная экспозиция. Она представлена тремя интерактивными экранами, оформленными в виде гигантского открытого чемодана.

На выставке, разместившейся на первом этаже вокзального комплекса, любой пассажир Красноярской железной дороги и гость вокзала может познакомиться с историей Красноярского края и его столицы, а через нее – с историей всей России.

Интерактивная выставка включает несколько разделов, в том числе – «Карта и территория», «История», «Земля и люди», «Город трудовой доблести», «Библиотека».

Экспозиция рассказывает историю создания знаковых объектов, ставших символами Красноярска и региона. Среди них одно из крупнейших инженерных сооружений Красноярской магистрали – железнодорожный мост через Енисей, который пассажиры видят из окна вагона, отправляясь со станции Красноярск в восточном направлении.

Также благодаря экспозиции можно узнать, чем занималось местное население, как происходило становление промышленности региона, какие памятники истории и культуры сохранились.

Отметим, что Красноярский железнодорожный вокзал уже не в первый раз становится площадкой для больших культурно-просветительских проектов. Здесь регулярно проводятся не только выставки, но и концерты музыкальных коллективов.

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД