2 декабря
Красноярск
погода +1 °C
73.97
 
€ 83.84
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Стартовал приём заявок на молодёжный конкурс ледовых скульптур

Главная Общество
Красноярск
10:10 2 Декабря 2021
общество, красноярск, конкурс, лед
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

C 13 по 19 января в рамках городского проекта «Зима на Стрелке» состоится молодёжный конкурс ледовых скульптур. Участники могут создать скульптурные композиции, которые украсят площадь Мира. 

Конкурс проводится для молодых дизайнеров, художников, архитекторов и для всех тех, кто пробует себя в художественной обработке льда. Участники команд должны быть не младше 16 и не старше 35 лет. 

Для участия нужно предоставить эскиз композиции и заполненную заявку до 20 декабря на  krasled@mail.ru и pbgdk@mail.ru. Итоги отборочного этапа подведут 24 декабря. 

Победителей выберут 19 января по итогам оценки готовых скульптур. Три команды, которые наберут максимальные баллы, получат ценные призы. 

С положением конкурса можно ознакомиться здесь

 

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Рыбинском районе заведующая детским садом получила более 700 тысяч рублей за фиктивных сотрудников

В Рыбинском районе заведующая детским садом получила более 700 тысяч рублей за фиктивных сотрудников

2 Декабря 2021 г.
Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 286 УК РФ и ч. 2 ст. 292 УК РФ
Новости Красноярска: В Назарово в четвёртый раз будут судить мэра-антимасочника

В Назарово в четвёртый раз будут судить мэра-антимасочника

2 Декабря 2021 г.
Сухарев уже трижды попадал под административную статью
Новости Красноярска: В Норильске в ДТП погиб мужчина

В Норильске в ДТП погиб мужчина

2 Декабря 2021 г.
Два пассажира госпитализированы
Новости Красноярска: За три года в Красноярском крае отремонтируют 2 867 домов

За три года в Красноярском крае отремонтируют 2 867 домов

2 Декабря 2021 г.
В этом году работу завершили в 895 домах
Новости Красноярска: «Всё из-за перегибов на местах»: минсельхоз Красноярского края опроверг запрет на забой скота на частных подворьях

«Всё из-за перегибов на местах»: минсельхоз Красноярского края опроверг запрет на забой скота на частных подворьях

2 Декабря 2021 г.
Ветеринары решили перестраховаться
Новости Красноярска: В Курагинском районе задержали подозреваемого в незаконной охоте на медведя

В Курагинском районе задержали подозреваемого в незаконной охоте на медведя

2 Декабря 2021 г.
Сумма ущерба - 60 тысяч рублей
Новости компаний
02/12
Cбер принял участие в праздновании юбилея экономического факультета СФУ
02/12
Рефинансирование от банка «Тинькофф» — замена дорогого кредита дешёвым
25/11
В Красноярске началась большая реконструкция левобережных очистных сооружений
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Автомобиль с детьми попал под колеса снегоуборочного поезда на Алтае

Автомобиль с детьми попал под колеса снегоуборочного поезда на Алтае

29 Ноября 2021 г.
Трое школьников погибли
Новости Красноярска: В Уярском районе в ДТП погиб мужчина

В Уярском районе в ДТП погиб мужчина

29 Ноября 2021 г.
Ещё один находится в тяжёлом состоянии
Новости Красноярска: В Красноярске на улице Маерчака заработал многоуровневый паркинг

В Красноярске на улице Маерчака заработал многоуровневый паркинг

1 Декабря 2021 г.
Стоянка рассчитана на 807 машино-мест
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru