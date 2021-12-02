Стартовал приём заявок на молодёжный конкурс ледовых скульптур

C 13 по 19 января в рамках городского проекта «Зима на Стрелке» состоится молодёжный конкурс ледовых скульптур. Участники могут создать скульптурные композиции, которые украсят площадь Мира.

Конкурс проводится для молодых дизайнеров, художников, архитекторов и для всех тех, кто пробует себя в художественной обработке льда. Участники команд должны быть не младше 16 и не старше 35 лет.

Для участия нужно предоставить эскиз композиции и заполненную заявку до 20 декабря на krasled@mail.ru и pbgdk@mail.ru. Итоги отборочного этапа подведут 24 декабря.

Победителей выберут 19 января по итогам оценки готовых скульптур. Три команды, которые наберут максимальные баллы, получат ценные призы.

С положением конкурса можно ознакомиться здесь.