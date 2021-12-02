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В Уярском районе наградили девятиклассника за помощь в тушении пожара

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Красноярск
09:53 2 Декабря 2021
общество, в красноярском крае, пожар, подросток, награда
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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16 июля Егор Уксусов с товарищами возвращался домой и заметил горящий дом. От ближайшей колонки ребята протянули шланг и начали тушить пожар. Через соседнюю квартиру подросток забрался на крышу дома и продолжил тушение. Когда приехали подразделения пожарной охраны, Егор принялся помогать спасать имущество из соседней квартиры, ведь огонь начал распространяться и на неё.

Сотрудники МЧС наградили ученика 9-го класса Егора Уксусова благодарственным письмом и ценным подарком за смелость, решительность и самоотверженность, проявленные при тушении пожара. 

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