2 декабря
Красноярск
погода +1 °C
73.97
 
€ 83.84
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Cбер принял участие в праздновании юбилея экономического факультета СФУ

Главная Общество
Красноярск
09:27 2 Декабря 2021
вуз, университет, празднование, юбилей
версия для печати Ico_print

В Красноярске состоялось торжественное празднование 40-летнего юбилея экономического факультета Сибирского федерального университета. Мероприятие посетили представители федеральной и краевой властей, бизнес-партнёры, именитые выпускники вуза.

Руководители Красноярского отделения СберБанка поздравили университет и педагогов с праздником. Сбер тесно сотрудничает с СФУ не только как партнёр в области финансов и работодатель, но как участник, заинтересованный в совершенствовании образовательного процесса.

Cбер принял участие в праздновании юбилея экономического факультета СФУ

Дмитрий Солнцев, управляющий Красноярским отделением СберБанка:

«Прежде всего поздравляю выпускников, студентов, преподавательский состав и лично Евгению Борисовну Бухарову, возглавляющую институт уже многие годы, со столь значимым юбилеем факультета.  Сбер является партнёром СФУ по ряду направлений. Мы сотрудничаем с вузом как финансовый партнёр, разрабатываем общие проекты по цифровизации. Но, главное, все это было бы невозможно без людей, студентов, которых обучали и обучают на факультете – многие являются работниками СберБанка, показывают высокие результаты. Сегодня мы и сами включаемся в образовательный процесс, вместе с педагогами вырабатываем обновленные модели обучения, для этих целей Сбер реализовывает свои подходы на базовой кафедре в Сибирском федеральном университете».

Также в рамках празднования состоялись награждения сотрудников СФУ, прошло торжественное открытие двух именных аудиторий — имени Владимира Афиногеновича Медведева, профессора, заведующего кафедрой политэкономии КГУ, и Валерия Михайловича Зубова, профессора, первого декана экономического факультета КГУ.

Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк
По материалам пресс-службы ПАО Сбербанк

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Рыбинском районе заведующая детским садом получила более 700 тысяч рублей за фиктивных сотрудников

В Рыбинском районе заведующая детским садом получила более 700 тысяч рублей за фиктивных сотрудников

2 Декабря 2021 г.
Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 286 УК РФ и ч. 2 ст. 292 УК РФ
Новости Красноярска: В Назарово в четвёртый раз будут судить мэра-антимасочника

В Назарово в четвёртый раз будут судить мэра-антимасочника

2 Декабря 2021 г.
Сухарев уже трижды попадал под административную статью
Новости Красноярска: В Норильске в ДТП погиб мужчина

В Норильске в ДТП погиб мужчина

2 Декабря 2021 г.
Два пассажира госпитализированы
Новости Красноярска: За три года в Красноярском крае отремонтируют 2 867 домов

За три года в Красноярском крае отремонтируют 2 867 домов

2 Декабря 2021 г.
В этом году работу завершили в 895 домах
Новости Красноярска: «Всё из-за перегибов на местах»: минсельхоз Красноярского края опроверг запрет на забой скота на частных подворьях

«Всё из-за перегибов на местах»: минсельхоз Красноярского края опроверг запрет на забой скота на частных подворьях

2 Декабря 2021 г.
Ветеринары решили перестраховаться
Новости Красноярска: В Курагинском районе задержали подозреваемого в незаконной охоте на медведя

В Курагинском районе задержали подозреваемого в незаконной охоте на медведя

2 Декабря 2021 г.
Сумма ущерба - 60 тысяч рублей
Новости компаний
02/12
Рефинансирование от банка «Тинькофф» — замена дорогого кредита дешёвым
25/11
В Красноярске началась большая реконструкция левобережных очистных сооружений
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске прокуратура внесла представление главному врачу поликлиники после гибели мальчика в школе

В Красноярске прокуратура внесла представление главному врачу поликлиники после гибели мальчика в школе

1 Декабря 2021 г.
В момент случившегося медика не было в школе
Новости Красноярска: Строители Высокогорского моста возвели ещё две опоры

Строители Высокогорского моста возвели ещё две опоры

29 Ноября 2021 г.
Общая стоимость работ — около 6 млрд рублей
Новости Красноярска: СК возбудил уголовное дело из за нападения на журналистов в Красноярске

СК возбудил уголовное дело из за нападения на журналистов в Красноярске

29 Ноября 2021 г.
Это произошло 24 октября
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru