Cбер принял участие в праздновании юбилея экономического факультета СФУ

В Красноярске состоялось торжественное празднование 40-летнего юбилея экономического факультета Сибирского федерального университета. Мероприятие посетили представители федеральной и краевой властей, бизнес-партнёры, именитые выпускники вуза.

Руководители Красноярского отделения СберБанка поздравили университет и педагогов с праздником. Сбер тесно сотрудничает с СФУ не только как партнёр в области финансов и работодатель, но как участник, заинтересованный в совершенствовании образовательного процесса.

Дмитрий Солнцев, управляющий Красноярским отделением СберБанка:

«Прежде всего поздравляю выпускников, студентов, преподавательский состав и лично Евгению Борисовну Бухарову, возглавляющую институт уже многие годы, со столь значимым юбилеем факультета. Сбер является партнёром СФУ по ряду направлений. Мы сотрудничаем с вузом как финансовый партнёр, разрабатываем общие проекты по цифровизации. Но, главное, все это было бы невозможно без людей, студентов, которых обучали и обучают на факультете – многие являются работниками СберБанка, показывают высокие результаты. Сегодня мы и сами включаемся в образовательный процесс, вместе с педагогами вырабатываем обновленные модели обучения, для этих целей Сбер реализовывает свои подходы на базовой кафедре в Сибирском федеральном университете».

Также в рамках празднования состоялись награждения сотрудников СФУ, прошло торжественное открытие двух именных аудиторий — имени Владимира Афиногеновича Медведева, профессора, заведующего кафедрой политэкономии КГУ, и Валерия Михайловича Зубова, профессора, первого декана экономического факультета КГУ.