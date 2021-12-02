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Павел Ростовцев назначен на должность советника главы Красноярского края

Главная Общество
Красноярск
09:19 2 Декабря 2021
назначение, губернатор, администрация, красноярск, министр
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Павел Ростовцев перешёл с поста министра спорта края на должность советника губернатора Александра Усса. На новой должности он будет координировать работу сразу четырёх министерств – спорта, социальной политики, строительства и образования. Это позволит детально прорабатывать с каждым из ведомств задачи по развитию спорта в регионе. 

«Мы обсудили дальнейшие перспективы развития спорта в крае с Александром Викторовичем. Сейчас в регионе есть потребность в человеке, который будет взаимодействовать с министерствами и ведомствами по серьезным вопросам, связанным с развитием спорта», - отметил Павел Ростовцев.

Временно исполняющим обязанности министра спорта края назначен Роман Сотников.

Ростовцев был назначен министром спорта 27 сентября 2019. До этого он возглавлял агентство физической культуры, спорта и туризма Красноярского края. В 2008 году стал заместителем министра спорта, туризма и молодежной политики края, а с мая 2009 года по апрель 2011 года был полномочным представителем губернатора в Центральном территориальном округе. С июля по октябрь 2015 года исполнял обязанности министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области.

Кроме этого, у него была и спортивная карьера: Ростовцев – серебряный призер Олимпийских игр по биатлону (Турин-2006), трехкратный чемпион мира, шестикратный серебряный призер чемпионата мира, победитель и бронзовый призер чемпионата Европы.

Отметим, что именно Ростовцев возглавлял комиссию по подготовке к проведению Универсиады-2019 в Красноярске и вопросам наследия Универсиады.

Общество / НОВОСТИ
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