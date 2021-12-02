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В Красноярске 17 неплательщиков погасили долги во время рейда ГИБДД и судебных приставов

Главная Общество
Красноярск
09:24 2 Декабря 2021
общество, красноярск, долги, оплата
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Инспекторы ГИБДД и сотрудники ГУ ФССП России проверяли проезжающие транспортные средства с помощью специального аппаратно-программного комплекса и выявили более двух десятков должников, 17 из них оплатили задолженность, рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю. 

Например, владелиц Honda, чтобы избежать ареста автомобиля, погасил долг более 100 тысяч рублей. Собственник Toyota оплатил штрафы и долги в размере более 70 тысяч рублей. 

Владелиц Mercedes накопил более 170 тысяч рублей задолженностей. Ему не удалось избежать изъятия автомобиля. Забрать машину со специализированной стоянки мужчина может только тогда, когда оплатит все долги. 

Напомним, у автовладельцев есть 10 дней на погашение задолженностей. После истечения срока для добровольной оплаты имущество будет направлено на оценку для дальнейшей реализации и взыскания денежных средств. 

Фото: 24.мвд.рф 

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