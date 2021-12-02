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Песня Вани Дмитриенко из Красноярска вошла в десятку прослушиваемых треков Apple Music

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Красноярск
08:53 2 Декабря 2021
в красноярске, в красноярском крае, в россии, культура, общество
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В компании Apple подвели итоги музыкального года в России и мире. Оказалось, что жители России больше других слушали следующие песни:  «Птичка» в исполнении HammAli & Navai, далее расположился Slava Marlow c треком «Снова я напиваюсь», а на третьем месте стоит красноярец Ваня Дмитриенко с хитом «Венера - Юпитер».

Напомним, что Ваня Дмитриенко родился в Красноярске, но позже перебрался в Москву и живет теперь там. Песни он сочиняет сам. Играет на гитаре. Благодаря своей песне «Венера - Юпитер» он стал знаменит и пробился в различные чарты. В феврале 2021 года он спел её в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Отметим, что Ваня Дмитриенко несколько недель назад записал кавер-версию знаменитой песни «220» группы ТАТУ.

Фото: сайт проекта 200 по встречной

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