Песня Вани Дмитриенко из Красноярска вошла в десятку прослушиваемых треков Apple Music

В компании Apple подвели итоги музыкального года в России и мире. Оказалось, что жители России больше других слушали следующие песни: «Птичка» в исполнении HammAli & Navai, далее расположился Slava Marlow c треком «Снова я напиваюсь», а на третьем месте стоит красноярец Ваня Дмитриенко с хитом «Венера - Юпитер».

Напомним, что Ваня Дмитриенко родился в Красноярске, но позже перебрался в Москву и живет теперь там. Песни он сочиняет сам. Играет на гитаре. Благодаря своей песне «Венера - Юпитер» он стал знаменит и пробился в различные чарты. В феврале 2021 года он спел её в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Отметим, что Ваня Дмитриенко несколько недель назад записал кавер-версию знаменитой песни «220» группы ТАТУ.

Фото: сайт проекта 200 по встречной