2 декабря
Красноярск
погода +1 °C
73.97
 
€ 83.84
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Космическая дива, инста-променад и летающие люди — чем будут удивлять организаторы премии «Человек года»

Главная Общество
Красноярск
09:00 2 Декабря 2021
общество, красноярск, премия, церемония
версия для печати Ico_print

Тема церемонии — «Бизнес в открытом космосе». По словам режиссёра премии Петра Серова, руководителя агентства «Гудстори», гостей события ждет много нового.

— Мы решили, что церемония должна быть ярким, запоминающимся шоу. Творческая, художественная составляющая усилены. Это новое качество света — мы делаем световое ревю. Дополнительные эффекты — вплоть до холодного фейерверка во время творческих номеров. Практически все номера делаются в оригинальных коллаборациях: скрипачи-виртуозы и паркурщики, солисты Музыкального театра и гимнасты на полотнах. Сюрприз для гостей премии приготовила Надежда Самкова и балерины театра оперы и балета, — пделился Пётр Серов.

Вся программа будет сопровождаться мультимедийными инсталляциями.

Шоу премии начнётся уже во время вэлком-пати — часового сбора гостей, который признан самым масштабным деловым нетворкингом Красноярска.

— Зал торжественных приёмов Гранд-Холла Сибирь 9 декабря станет своеобразным космическим инста-променадом. Партнёры премии готовят локации, каждая из которых — уникальна и даёт возможность сделать интересноый контент для инстаграма. Гостей ждёт улица баров — есть возможность подегустировать премиальные напитки и поднять градус праздничного настроения. Также можно будет увидеть презентацию фотовыставки «Космогония» от Татьяны Вишневской и Марии Никитенко. Известные бизнес-леди предстанут в феерических космических образах», — рассказала Анна Аульченко, генеральный продюсер премии «Человек года-2021».

Впервые в Красноярске открыта продажа билетов на торжественную церемонию вручения. Билеты продаются на платформах красбилет и кассы.ру. Часть средств от продажи билетов организаторы перечислят в благотворительный фонд «Добро24.ру». 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Рыбинском районе заведующая детским садом получила более 700 тысяч рублей за фиктивных сотрудников

В Рыбинском районе заведующая детским садом получила более 700 тысяч рублей за фиктивных сотрудников

2 Декабря 2021 г.
Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 286 УК РФ и ч. 2 ст. 292 УК РФ
Новости Красноярска: В Назарово в четвёртый раз будут судить мэра-антимасочника

В Назарово в четвёртый раз будут судить мэра-антимасочника

2 Декабря 2021 г.
Сухарев уже трижды попадал под административную статью
Новости Красноярска: В Норильске в ДТП погиб мужчина

В Норильске в ДТП погиб мужчина

2 Декабря 2021 г.
Два пассажира госпитализированы
Новости Красноярска: За три года в Красноярском крае отремонтируют 2 867 домов

За три года в Красноярском крае отремонтируют 2 867 домов

2 Декабря 2021 г.
В этом году работу завершили в 895 домах
Новости Красноярска: «Всё из-за перегибов на местах»: минсельхоз Красноярского края опроверг запрет на забой скота на частных подворьях

«Всё из-за перегибов на местах»: минсельхоз Красноярского края опроверг запрет на забой скота на частных подворьях

2 Декабря 2021 г.
Ветеринары решили перестраховаться
Новости Красноярска: В Курагинском районе задержали подозреваемого в незаконной охоте на медведя

В Курагинском районе задержали подозреваемого в незаконной охоте на медведя

2 Декабря 2021 г.
Сумма ущерба - 60 тысяч рублей
Новости компаний
02/12
Cбер принял участие в праздновании юбилея экономического факультета СФУ
02/12
Рефинансирование от банка «Тинькофф» — замена дорогого кредита дешёвым
25/11
В Красноярске началась большая реконструкция левобережных очистных сооружений
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске прокуратура внесла представление главному врачу поликлиники после гибели мальчика в школе

В Красноярске прокуратура внесла представление главному врачу поликлиники после гибели мальчика в школе

1 Декабря 2021 г.
В момент случившегося медика не было в школе
Новости Красноярска: В Красноярске на улице Маерчака заработал многоуровневый паркинг

В Красноярске на улице Маерчака заработал многоуровневый паркинг

1 Декабря 2021 г.
Стоянка рассчитана на 807 машино-мест
Новости Красноярска: За банкет во время траура губернатор Кузбасса отправил в отставку главу Прокопьевска

За банкет во время траура губернатор Кузбасса отправил в отставку главу Прокопьевска

27 Ноября 2021 г.
Он решил отметить вступление в должность
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru