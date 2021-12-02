Космическая дива, инста-променад и летающие люди — чем будут удивлять организаторы премии «Человек года»

Тема церемонии — «Бизнес в открытом космосе». По словам режиссёра премии Петра Серова, руководителя агентства «Гудстори», гостей события ждет много нового.

— Мы решили, что церемония должна быть ярким, запоминающимся шоу. Творческая, художественная составляющая усилены. Это новое качество света — мы делаем световое ревю. Дополнительные эффекты — вплоть до холодного фейерверка во время творческих номеров. Практически все номера делаются в оригинальных коллаборациях: скрипачи-виртуозы и паркурщики, солисты Музыкального театра и гимнасты на полотнах. Сюрприз для гостей премии приготовила Надежда Самкова и балерины театра оперы и балета, — пделился Пётр Серов.

Вся программа будет сопровождаться мультимедийными инсталляциями.

Шоу премии начнётся уже во время вэлком-пати — часового сбора гостей, который признан самым масштабным деловым нетворкингом Красноярска.

— Зал торжественных приёмов Гранд-Холла Сибирь 9 декабря станет своеобразным космическим инста-променадом. Партнёры премии готовят локации, каждая из которых — уникальна и даёт возможность сделать интересноый контент для инстаграма. Гостей ждёт улица баров — есть возможность подегустировать премиальные напитки и поднять градус праздничного настроения. Также можно будет увидеть презентацию фотовыставки «Космогония» от Татьяны Вишневской и Марии Никитенко. Известные бизнес-леди предстанут в феерических космических образах», — рассказала Анна Аульченко, генеральный продюсер премии «Человек года-2021».

Впервые в Красноярске открыта продажа билетов на торжественную церемонию вручения. Билеты продаются на платформах красбилет и кассы.ру. Часть средств от продажи билетов организаторы перечислят в благотворительный фонд «Добро24.ру».