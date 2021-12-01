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Декабрь в Красноярске будет аномально тёплым

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Красноярск
19:30 1 Декабря 2021
красноярск, в красноярском крае, погода
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В Среднесибирском УГМС рассказали, какой погоды ожидать жителям города от первого зимнего месяца. По словам синоптика Дмитрия Ульянова, до 10 декабря дневная температура в крае будет колебаться от 5 до 8 градусов тепла, а порывы ветра могут достигать 18 м/с. 

Во второй декаде месяца тёплая погода сменится похолоданием: в Красноярске и центральных районах края ожидается от -10 до -20 градусов днём и -15 ночью.

Как отмечает синоптик, осадки будут чуть выше нормы, возможен сход лавин за городом.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов 

 

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