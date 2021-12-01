Декабрь в Красноярске будет аномально тёплым

В Среднесибирском УГМС рассказали, какой погоды ожидать жителям города от первого зимнего месяца. По словам синоптика Дмитрия Ульянова, до 10 декабря дневная температура в крае будет колебаться от 5 до 8 градусов тепла, а порывы ветра могут достигать 18 м/с.

Во второй декаде месяца тёплая погода сменится похолоданием: в Красноярске и центральных районах края ожидается от -10 до -20 градусов днём и -15 ночью.

Как отмечает синоптик, осадки будут чуть выше нормы, возможен сход лавин за городом.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов