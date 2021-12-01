Минусинский санаторий «Тесь» получил новый автобус. Автопарк обновили на 11 млн рублей, выделенных из бюджета региона.

«В санатории работает 900 сотрудников. Это не только жители города Минусинска и близлежащих сел, но и жители соседних районов и Хакасии. Каждый день они проводят в дороге от дома до работы и обратно около двух часов. Очень важно, чтобы это время было проведено с максимальным комфортом и безопасностью», – рассказал директор санатория «Тесь» Дмитрий Великданов.

В новом автобусе 53 посадочных места, есть USB разъемы для подзарядки гаджетов и ремни безопасности. В салоне установлены три телевизора, подсветка и воздуходувы, а также холодильник и системы видеонаблюдения и пожаротушения.

«Вопрос о покупке нового автобуса поднимался давно. Ко мне поступило немало просьб от работников, и очень приятно, что предвыборный наказ наконец-то удалось выполнить», – сообщил депутат Законодательного Собрания Красноярского края Владислав Зырянов.

Помимо доставки сотрудников санатория, новый автобус будет осуществлять перевозку отдыхающих.