23 декабря Владимир Путин проведёт ежегодную пресс-конференцию

Президент России Владимир Путин проведёт ежегодную пресс-конференцию 23 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

«Это будет очная пресс-конференция. Президент придёт к журналистам. Журналисты будут свободно задавать в обычном, как это всегда бывает, режиме вопросы главе государства», – рассказал Песков.

Однако, из-за ковидных ограничений на конференции будет только 500 журналистов, их определит Кремль.

«Поскольку количество мест будет ограничено, мы не будем делать свободную аккредитацию, – сказал пресс-секретарь. — Мы будем сами выходить на журналистов».

Фото: © РИА Новости / Евгений Паулин