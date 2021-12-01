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В Красноярском крае от коронавируса за сутки умерли 33 человека

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Красноярск
17:19 1 Декабря 2021
общество, красноярск, в красноярском крае, заболевание, смерть, здравоохранение
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За сутки от коронавируса погибли 33 человека. Всего же с начала пандемии — 7 525.

Подтверждённых диагнозов на 1 декабря — 726. С начала пандемии — 153 348. Темп прироста заболеваемости — 0,5 %. 

Всего вылечили 135 519 человек (+ 699 за сутки). 

Под медицинским наблюдением находится 55 612 жителей Красноярского края (+ 4 227 за сутки), снято с медицинского учёта 4 123 человека. 

4 307 076 тестов проведено на коронавирус с начала пандемии (+ 12 605 за последние сутки). 

Напомним, срок действия ПЦР-тестов на коронавирус в России будет сокращён, он останется годным только 48 часов вместо 72. Необходимость сокращения срока действия ПЦР-тестов, по данным Роспотребнадзора, вызвана появлением в мире нового штамма «омикрон».

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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