В Красноярском крае от коронавируса за сутки умерли 33 человека

За сутки от коронавируса погибли 33 человека. Всего же с начала пандемии — 7 525.

Подтверждённых диагнозов на 1 декабря — 726. С начала пандемии — 153 348. Темп прироста заболеваемости — 0,5 %.

Всего вылечили 135 519 человек (+ 699 за сутки).

Под медицинским наблюдением находится 55 612 жителей Красноярского края (+ 4 227 за сутки), снято с медицинского учёта 4 123 человека.

4 307 076 тестов проведено на коронавирус с начала пандемии (+ 12 605 за последние сутки).

Напомним, срок действия ПЦР-тестов на коронавирус в России будет сокращён, он останется годным только 48 часов вместо 72. Необходимость сокращения срока действия ПЦР-тестов, по данным Роспотребнадзора, вызвана появлением в мире нового штамма «омикрон».

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев