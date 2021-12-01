Ледовой дворец Канска официально обрёл имя

На фасаде строящегося ледового дворца в Канске появилась вывеска «Восток Арена». Это первый и пока единственный каток с искусственным льдом на всей восточной территории Красноярского края.

Название катку придумали сами жители, которые предложили более 150 вариантов. Среди них были: «Айсберг», «Умка», «Пингвин», «Снегирь», «Метеор», Шайба».

На данный момент залита арена. На льду и стенах появились символы федерального проекта «Спорт – норма жизни» и нацпроекта «Демография», ведь как раз благодаря этим проектам и был построен современный спортивный объект. На его строительство из федерального бюджета регион получил более 259 млн рублей, ещё 178 млн поступили из краевой казны, рассказали в правительстве Красноярского края.

В середине декабря запланировано открытие ледового дворца «Восток Арена» и товарищеский матч между ветеранами хоккея Канска и игроками краевой команды «Енисейская Сибирь 60+».

Напомним, всего зимой в Красноярске будут работать 92 дворовых катка. Освещение на площадках будет работать с 16:00-17:00 до 22:00. На отдельных площадках время уменьшено или увеличено по просьбам жителей.

Фото: пресс-служба министерства спорта Красноярского края