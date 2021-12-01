1 декабря в Минусинске объявили режим «чёрного неба»

В Минусинске объявили режим НМУ, сообщает Среднесибирский УГМС. По данным синоптиков, «чёрное небо» продлится три дня, с 1 декабря с 16:00 до 3 декабря 19:00.

На территории города усилят мониторинг за состоянием воздуха. Загрязнению присвоена 1 первая степень опасности.

Режим НМУ обычно вводят в безветренные дни, тогда мелкие частицы пыли не рассеиваются, а зависают в воздухе.

«Для предупреждения ухудшения состояния здоровья жителям следует уделять особое внимание профилактическим мероприятиям, снижающим поступление в организм вредных химических веществ, в том числе ограничить в этот период пребывание на улицах. Необходимо учитывать сложившуюся метеорологическую ситуацию и при планировании мероприятий в период НМУ», – предупреждает Роспотребнадзор.

В последний раз режим НМУ в Минусинске объявляли 20 октября.