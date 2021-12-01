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В Красноярске на улице Маерчака заработал многоуровневый паркинг

Главная Общество
Красноярск
16:10 1 Декабря 2021
общество, красноярск, парковка, строительство
Фотография © admkrsk.ru
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Возводить паркинг на ул. Маерчака начали в середине лета. Основные капитальные работы выполнили примерно за 100 дней. Строили стоянку практически круглосуточно. 

Площадь паркинга - около 24,8 тыс квадратных метров, имеет 9 уровней с учётом подземных этажей, рассказали в администрации города Красноярска. Стоянка рассчитана на 807 машино-мест, включая места для маломобильных групп населения и под стоянку электромобилей. Здание имеет систему контроля доступа, бесконтактные паркоматы, лифты. По количеству мест и габаритам эта парковка самая большая в Сибири и одна из самых крупных в России. 

Инвестор планирует в дальнейшем строительство надземного перехода через ул. Маерчака. 

Часть нового паркинга предназначена для обслуживания бизнес-центра «Баланс», но при этом объект будет открыт для пользования жителей. 

— Рассчитываю, что паркинг в будущем будет работать в тесной связке с обновлённой ул. Маерчака. В этом году отремонтировали по современным стандартам участок от пр. Свободного до финансового колледжа. В 2022 году рассчитываем продолжить работы уже на следующем участке до ул. Республики. Одновременно формируем каркас общественных пространств вдоль улицы и в партнёрстве с бизнесом реализуем программу по реновации застроенных территорий, – сказал мэр Сергей Ерёмин. 

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