В Красноярске на улице Маерчака заработал многоуровневый паркинг

Возводить паркинг на ул. Маерчака начали в середине лета. Основные капитальные работы выполнили примерно за 100 дней. Строили стоянку практически круглосуточно.

Площадь паркинга - около 24,8 тыс квадратных метров, имеет 9 уровней с учётом подземных этажей, рассказали в администрации города Красноярска. Стоянка рассчитана на 807 машино-мест, включая места для маломобильных групп населения и под стоянку электромобилей. Здание имеет систему контроля доступа, бесконтактные паркоматы, лифты. По количеству мест и габаритам эта парковка самая большая в Сибири и одна из самых крупных в России.

Инвестор планирует в дальнейшем строительство надземного перехода через ул. Маерчака.

Часть нового паркинга предназначена для обслуживания бизнес-центра «Баланс», но при этом объект будет открыт для пользования жителей.