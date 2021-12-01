1 декабря
Красноярск
погода -1 °C
73.97
 
€ 83.84
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае на фотоловушки попала жизнь диких кабанов

Главная Общество
Красноярск
16:00 1 Декабря 2021
в красноярском крае, заповедник
версия для печати Ico_print

Фотоловушки Саяно-Шушенского заповедника засняли семейство кабанов.

«Мы встретили кабана у устья реки Узун-Суг. Увидев нас, он стал убегать, подняться по крутым скалам кабан не мог, поэтому побежал вдоль кромки воды. В одном месте ему пришлось спуститься в воду, чтобы обойти скалистый участок. Затем он скрылся в кустах», — рассказал старший научный сотрудник, начальник научного отдела Роман Афанасьев.

В конце ноября у кабанов начинается брачный период. Сильный секач находит стадо и изгоняет из него молодых самцов, занимая место вожака. Когда гон заканчивается, он сильно худеет и оставляет стадо, чтобы вести одиночный образ жизни. Молодые кабаны образуют самостоятельные группы, после окончания гона присоединяются к стаду.

Фото: © Пресс-служба заповедника «Саяно-Шушенский»

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае от коронавируса за сутки умерли 33 человека

В Красноярском крае от коронавируса за сутки умерли 33 человека

1 Декабря 2021 г.
Подтверждённых диагнозов с начала пандемии - 153 348
Новости Красноярска: Ледовой дворец Канска официально обрёл имя

Ледовой дворец Канска официально обрёл имя

1 Декабря 2021 г.
Название катку придумали сами жители
Новости Красноярска: На Таймыре женщина подозревается в хищении 480 литров бензина и солярки

На Таймыре женщина подозревается в хищении 480 литров бензина и солярки

1 Декабря 2021 г.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 «Присвоение или растрата»
Новости Красноярска: 1 декабря в Минусинске объявили режим «чёрного неба»

1 декабря в Минусинске объявили режим «чёрного неба»

1 Декабря 2021 г.
Загрязнению присвоена 1 первая степень опасности
Новости Красноярска: В Красноярске на улице Маерчака заработал многоуровневый паркинг

В Красноярске на улице Маерчака заработал многоуровневый паркинг

1 Декабря 2021 г.
Стоянка рассчитана на 807 машино-мест
Новости Красноярска: В Красноярском крае до 2025 года новое жильё взамен аварийного получат 15 тысяч человек

В Красноярском крае до 2025 года новое жильё взамен аварийного получат 15 тысяч человек

1 Декабря 2021 г.
Будет расселено 250 тыс кв метров аварийного жилья
Новости компаний
25/11
В Красноярске началась большая реконструкция левобережных очистных сооружений
22/11
Тепловая инспекция СГК провела рейд по красноярским домам
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске прокуратура внесла представление главному врачу поликлиники после гибели мальчика в школе

В Красноярске прокуратура внесла представление главному врачу поликлиники после гибели мальчика в школе

1 Декабря 2021 г.
В момент случившегося медика не было в школе
Новости Красноярска: В Красноярске пресекли незаконный вывоз денег в Узбекистан

В Красноярске пресекли незаконный вывоз денег в Узбекистан

26 Ноября 2021 г.
Возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.4 КоАП РФ
Новости Красноярска: В Красноярске учитель танцев на 15 лет отправится в колонию за совращение детей

В Красноярске учитель танцев на 15 лет отправится в колонию за совращение детей

27 Ноября 2021 г.
Следствие доказало более 40 эпизодов
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru