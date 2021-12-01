В Красноярском крае на фотоловушки попала жизнь диких кабанов

Фотоловушки Саяно-Шушенского заповедника засняли семейство кабанов.

«Мы встретили кабана у устья реки Узун-Суг. Увидев нас, он стал убегать, подняться по крутым скалам кабан не мог, поэтому побежал вдоль кромки воды. В одном месте ему пришлось спуститься в воду, чтобы обойти скалистый участок. Затем он скрылся в кустах», — рассказал старший научный сотрудник, начальник научного отдела Роман Афанасьев.

В конце ноября у кабанов начинается брачный период. Сильный секач находит стадо и изгоняет из него молодых самцов, занимая место вожака. Когда гон заканчивается, он сильно худеет и оставляет стадо, чтобы вести одиночный образ жизни. Молодые кабаны образуют самостоятельные группы, после окончания гона присоединяются к стаду.

Фото: © Пресс-служба заповедника «Саяно-Шушенский»