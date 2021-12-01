В Красноярском крае до 2025 года новое жильё взамен аварийного получат 15 тысяч человек

Переселение происходит по краевой госпрограмме, действующей в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». В программе переселения участвуют дома, признанные аварийными до января 2017 года.

— До 2025 года будет расселено 250 тыс кв метров аварийного жилья. На эти цели предусмотрено около 14 млрд рублей из федерального и краевого бюджетов, — рассказала Татьяна Василовская, первый замминистра строительства Красноярского края.

Президент России Владимир Путин поддержал продление программы. Теперь новое жильё получат те, кто проживает в домах, признанных аварийными до 1 января 2021 года. По всей стране – это более 11 млн квадратных метров. Средства на эти цели уже заложены в бюджет.

Напомним, в Минусинске закончилось строительство 75-квартирного дома на улице Крупской, 93А и 32-квартирного дома на улице Ботанической, 8Б. В 55 квартир переселят людей из аварийного жилья.

В этом году новое жильё получили 195 минусинцев, поэтому программа, рассчитанная на 2019-2025 годы, в Минусинске завершена.

Напомним, расселению аварийных домов уделяется большое внимание как на федеральном, краевом, так и на муниципальном уровне. За предыдущие три года (с 2018 по 2020) в Красноярске 2 255 человек улучшили свои жилищные условия. Большинство из них получили квартиры по региональной адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Фото: пресс-служба министерства строительства Красноярского края